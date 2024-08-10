Aim Clo — интернет-магазин одноименного российского бренда женской одежды. Здесь можно купить практически любой предмет гардероба: от модной футболки или топа до элегантного пальто. Все товары изготавливаются на собственной фабрике по итальянским технологиям. На сайте компании постоянно проводится распродажа, с предложениями которой можно познакомиться на странице Sale. Отдельные скидки достигают 40%. Кроме того, магазин Aim Clo регулярно дарит своим клиентам бесплатные промокоды и приглашает поучаствовать в интересных акциях.