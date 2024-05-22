Аскент — сайт российского производителя стильных аксессуаров из кожи премиального качества. В официальном интернет-магазине компании продается большой ассортимент женских и мужских часов, сумок, бумажников, ремней и перчаток. Также здесь есть подарочные наборы и средства по уходу за кожгалантереей.

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