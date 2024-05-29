Групп Прайс — это интернет-магазин выгодных покупок, в котором по доступным ценам продается большой ассортимент женской, мужской и детской одежды российских брендов. Кроме качественной одежды отечественных производителей, на сайте можно заказать все для дома, красоты, отдыха и творчества.



Магазин предлагает покупателю несколько способов доставки: в отделение «Почты России», в один из более 2000 пунктов выдачи заказов или курьером на дом. Кроме того, в GroupPrice действует бесплатная доставка при сумме заказа от 2000 рублей и можно выбрать любой удобный способ оплаты. Поддерживается как оплата онлайн с помощью дебетовых и кредитных карт и банковский перевод, так и оплата наложенным платежом, наличными или картой при получении.