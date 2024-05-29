Промокоды GroupPrice (Групп прайс) на Август
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Об интернет-магазине GroupPrice
Групп Прайс — это интернет-магазин выгодных покупок, в котором по доступным ценам продается большой ассортимент женской, мужской и детской одежды российских брендов. Кроме качественной одежды отечественных производителей, на сайте можно заказать все для дома, красоты, отдыха и творчества.
Магазин предлагает покупателю несколько способов доставки: в отделение «Почты России», в один из более 2000 пунктов выдачи заказов или курьером на дом. Кроме того, в GroupPrice действует бесплатная доставка при сумме заказа от 2000 рублей и можно выбрать любой удобный способ оплаты. Поддерживается как оплата онлайн с помощью дебетовых и кредитных карт и банковский перевод, так и оплата наложенным платежом, наличными или картой при получении.
Ассортимент товаров сайта GroupPrice
В интернет-магазине ГрупПрайс можно купить:
женскую одежду — от белья и пижам до платьев, блуз и пальто;
вещи для мужчин — от джинсов и рубашек до носков и перчаток;
все виды одежды для новорожденных, детей и подростков;
детскую, женскую и мужскую обувь, а также средства для ухода;
аксессуары, включая сумки, рюкзаки, ремни, очки и бижутерию;
бытовую технику, текстиль, декор, хозтовары и органайзеры для дома;
садовый и строительный инвентарь;
настольные игры и все для рукоделия;
медицинские, косметические и зоотовары;
товары для детей, канцелярию и праздничную атрибутику;
все для спорта и туризма — от специальной обуви до мангалов.
Основа ассортимента магазина — это одежда. При этом на сайте есть раздел с большими размерами, а также подборка товаров, которые маркет готов отправить уже завтра.
Акции и промокоды магазина
В магазине ГрупПрайс действует много специальных предложений, которые позволяют купить товары с хорошими скидками.
Распродажа. В этом разделе можно по выгодным ценам заказать десятки тысяч позиций. Стоимость товаров снижена на 5–55%.
Акции. На главной странице сайта GroupPrice есть баннеры с акциями на вещи отдельных категорий и брендов. Они помогают покупателям экономить 10–30%.
Бонусная программа. С каждой покупки, в зависимости от ее суммы, клиенты магазина получают бонусы в размере 5–100%. Их можно использовать для оплаты до 50% стоимости следующего заказа.
Промокоды на заказ. Благодаря бесплатным купонам, размещенным на нашем сайте, вы можете получить дополнительную скидку 5% и выше.
Как активировать промокод GroupPrice на сайте
Используйте купоны, чтобы с экономией покупать в интернет-магазине модную одежду российских брендов и товары для дома. Некоторые из них открывают страницу с условиями актуальной акции, а другие содержат специальный код, который нужно ввести в корзине.
Как применить промокод магазина GroupPrice:
Откройте скидочный купон, чтобы скопировать код и попасть в каталог интернет-магазина выгодных покупок.
Пройдите регистрацию на сайте и в личном кабинете выберите раздел «Промокоды».
Введите промокод в предназначенное для него поле и активируйте его.
Выберите товар, например женское платье, и положите его в корзину — в стоимости заказа будет учтена скидка.
Если выбрать оплату картой или банковским переводом, в корзине интернет-магазина ГрупПрайс автоматически активируется еще один промокод со скидкой 5%.