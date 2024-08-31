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Промокоды belle you (бел ю) на Август

Сегодня в магазине belle you доступно 16 купонов.

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Скидка 700 рублей при заказе от 7000 рублей

Скидка 700р. при заказе от 7000р. Действует только онлайн (в т.ч. в КЦ). Один клиент может воспользоваться промокодом неограниченное количество раз. Промокод не суммируется с другими скидками, акциями, промокодами, начислением и списанием баллов.

Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
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700Р
700Р
Промокод
Купон 700 рублей при заказе от 7000 рублей

Скидка 700р. при заказе от 7000р. Действует только онлайн (в т.ч. в КЦ). Один клиент может воспользоваться промокодом неограниченное количество раз. Промокод не суммируется с другими скидками, акциями, промокодами, начислением и списанием баллов.

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Применили 1 раз
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Раздел одежды для дома
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Где можно посмотреть свои предыдущие заказы?

Лучшие промокоды belle you

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 700 рублей при заказе от 7000 рублей HIT***
Промокод Купон 700 рублей при заказе от 7000 рублей ADM***
Скидка 1+1=3 на ассортимент распродажи не требуется
Скидка Летние скидки до 50% не требуется
Скидка Подарочные сертификаты от 1000 до 10000 рублей не требуется
Скидка Подпишитесь на новости и получите 500 рублей на первый заказ не требуется
Скидка Раздел одежды для дома не требуется
Скидка Бесплатная доставка от 5000 рублей не требуется
Скидка Новая линия для беременных и мам не требуется
Скидка Коллекция купальников SPLASHES не требуется

О бренде belle you

Под брендом belle you выпускается нижнее белье и одежда для женщин. Его основала российский дизайнер из Екатеринбурга Марина Голомаздина, известная по марке 12STOREEZ. Формально belle you принадлежит ее отцу Виктору Голомаздину, но дизайн большинства вещей разрабатывает сама Марина, а правообладатель бренда — ее муж, свердловский бизнесмен Роберт Нуретдинов.

Главная идея belle you — простота и удобство. Предметы из коллекций марки минималистичны, окрашены в спокойные, строгие тона и очень удобны. Последнее достигается сочетанием двух стилей одежды — повседневного и спортивного. Несмотря на простой внешний вид, вещи бренда смотрятся привлекательно и красиво.

У компании есть сеть розничных магазинов. У нее 5 салонов в Москве, 1 в Санкт-Петербурге и 3 в Екатеринбурге. Также открыты маркетплейсы в Новосибирске и Ростове-на-Дону. Но купить одежду и нижнее белье belle you могут даже те, кто не живет в этих городах. Для этого нужно оформить заказ на официальном сайте производителя. Товары доставляются по всей России, а сэкономить на покупках помогают актуальные купоны и промокоды.

Самые популярные товары в интернет-магазине belle you

Наибольшей популярностью на торговой площадке пользуется верхняя летняя одежда (в том числе для активного отдыха и занятий спортом): леггинсы, велосипедки, топы, боди. Это обусловлено большим выбором и качеством предлагаемой продукции. Стабильный спрос сохраняется на нижнее белье, главным образом из-за приемлемых цен. Стоимость этой категории товаров начинается от 500–600 рублей, что довольно доступно для брендовых вещей.

Как связаться со службой поддержки магазина

Если появились вопросы или возникли технические трудности, нужно обратиться в техподдержку маркетплейса. Есть несколько способов сделать это. Самый простой — онлайн-чат. Отвечают там почти мгновенно и в большинстве случаев эффективно решают проблемы пользователя. Также можно позвонить по телефону горячей линии, отправить письмо с обращением на e-mail саппорта, воспользоваться Telegram-ботом или чатом в WhatsApp.

Как оплатить товар

В магазине доступно 3 способа оплаты товара. Первый — наличными при доставке с помощью Почты России или СДЭК. Если товар доставляется другим способом, наличность использовать нельзя. Второй — банковские карты Visa, MasterCard или Мир. Деньги с них списываются непосредственно при оформлении заказа на официальном сайте belle you. Также карточкой разрешается расплатиться при получении товара в почтовом отделении или от курьера транспортной компании. Третий способ — банковский перевод на расчетный счет компании. Для этого необходимо связаться со службой технической поддержки магазина и запросить реквизиты для перечисления денег.

Как получить товар

В belle you предусмотрено 3 способа доставки:

  • Курьером. Товар привозят в место, указанное покупателем. Для перевозки заказа привлекаются транспортные компании СДЭК, DHL, Boxberry. Продолжительность — от 2 рабочих дней. Конкретный срок зависит от местонахождения клиента. Стоимость — от 420 рублей.

  • Почтой. Товар могут отправить почтовым отправлением. Длительность доставки зависит от места жительства покупателя, стоимость тоже. При желании можно воспользоваться дополнительной услугой доставки до двери от  Почты России. За это придется отдать еще 100 рублей (в пределах одного населенного пункта).

  • Пункт выдачи. Есть возможность получить заказ в ближайшем офисе транспортной компании. Это дешевле, чем услуги курьера (от 275 рублей). Способ доступен только при доставке с помощью СДЭК и Boxberry.

Как вернуть товар

Если вещь не подошла или оказалась некачественной, ее разрешается вернуть. Сообщить о намерении сделать возврат нужно в течение 7 календарных дней с момента получения товара. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи и направить ее в службу технической поддержки интернет-магазина. После рассмотрения запроса следует выслать вещь в течение 14 суток Почтой России или СДЭК. К отправлению надо приложить товарный чек и собственноручно написанное заявление с просьбой принять покупку обратно и вернуть деньги (бланк высылается магазином вместе с заказом).

К возврату предъявляют ряд требований. Главное условие — купленная одежда не должна быть в употреблении. Обязательно сохранение первоначального вида предмета, защитных наклеек, бирок, ярлыков. Еще требуется товарный чек. Без него вещь обратно не примут.

Как активировать промокод или купон интернет-магазина belle you

Для активации промокода необходимо выполнить следующие действия:

  1. Найти на этой странице действующий код на скидку.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти на официальный сайт магазина.

  4. Выбрать подходящий товар.

  5. Добавить его в корзину.

  6. На странице оформления заказа кликнуть «Ввести промокод».

  7. Вставить скопированные цифры в появившееся поле.

  8. Завершить покупку.

Теперь на стадии оплаты цена будет выставлена уже с учетом скидки, размер которой зависит от номинала кода.


 Некоторые купоны не содержат промокодов. Их активация происходит иначе. Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно выбрать предложение с этой страницы, перейти в магазин и оформить заказ. Цена будет уменьшена автоматически.