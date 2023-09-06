На официальном сайте Benetton действует бонусная программа Color Club. Чтобы получать подарки и выгодные специальные предложения от компании, достаточно пройти регистрацию. При каждой покупке в розничном магазине или на сайте на бонусную карту начисляется 5% кэшбэка. Эти деньги можно использовать для оплаты заказов (до 50%) на сайте. Владельцы карт «Аэрофлот Бонус» могут оплачивать до половины стоимости покупки бонусными баллами своей программы и накапливать их.

Старую женскую и детскую одежду брендов — партнеров компании Бенеттон можно сдать. Это позволит избавиться от лишних вещей и получить скидку на покупку новых модных товаров. После оценки состояния одежды интернет-магазин озвучит клиенту сумму. Если предложение устроит, компания переведет деньги на бонусный счет в аккаунте официального сайта.

United Colors of Benetton регулярно проводит распродажи, позволяющие экономить до 50% на покупке. С такими специальными предложениями можно ознакомиться на странице Sale. Сделать цены на одежду и обувь более выгодными можно также с помощью промокодов интернет-магазина. Компания регулярно выпускает бесплатные купоны, распространяя их через сайты партнеров. На этой странице собраны все промокоды Benetton, актуальные на сегодняшний день.