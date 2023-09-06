Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Benetton

Промокоды Benetton (Юнайтед Колорс оф Бенеттон) на Август

Сегодня в магазине Benetton доступно 1 купонов.

  • Все
  • Промокод
Promoland Benetton

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

%
Акция
ЛЬНЯНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Действует до До 6.9.2023
Применили 6 раз
Использовать скидку
%
%
Акция
Скоро в школу!
Действует до До 3.9.2023
Использовать скидку
%
%
Акция
Скоро в школу!
Действует до До 3.9.2023
Использовать скидку
%
%
Акция
Скоро в школу!
Действует до До 3.9.2023
Применили 1 раз
Использовать скидку
%
60%
Акция
Специальное предложение для мужчин - дисконт до 60%
Действует до До 31.8.2023
Применили 6 раз
Использовать скидку
60%

Похожие магазины

ASOS
Reima
Gretta
Nike
KANZLER
Conteshop
Ralf Ringer
Tom Tailor
The Kooples
Fabula
Original marines
Gloria Jeans
DC shoes
adidas
Bask
Elyts
BRANDSHOP
Pompa
GAP
Elis
Intermodan
PUMA
Каляев
Sno-ufa
Tamaris
Finn Flare
Mothercare
Quiksilver
Gulliver
Roxy
Au Pont Rouge
BQ Shop
Timberland
LS.NET.RU
Bebakids
GATE31
Акушерство
Rieker
Incanto
Boardriders
Zarina
YOOX
FinSale
Baon
Youstore
Zolla
OLDOS
Lakestone
Reebok
Brionity
Cskashop
Vans
Эконика
Nappyclub
lady & gentleman CITY
Calipso
Love Republic
SuperStep
HelpToMama
AlmondShop
Ecco
HENDERSON
Print Bar
O'stin
Lassie
DeFacto
Кенгуру
Crocs
Бубль-Гум
Инсантрик
Stolnik24
Kari

Часто задаваемые вопросы про Benetton

Где взять промокод для Benetton?

Как воспользоваться промокодом на скидку?

Какие предложения актуальны у Benetton | Август?

Зачем использовать промокоды в магазине Benetton?

Как часто появляются новые промокоды?

Лучшие промокоды Benetton

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Benetton СКИ***

United Colors of Benetton — модная итальянская одежда

Сайт United Colors of Benetton — место, где можно купить итальянскую одежду и обувь от одноименного бренда. Также официальный интернет-магазин известной компании Benetton Group предлагает продукцию торговых знаков Sisley, Undercolors и Playlife. Эти бренды тоже являются собственностью корпорации. 

История компании началась в 1965 году. Сегодня это огромная сеть, включающая тысячи розничных магазинов более чем в 120 странах. Для клиентов официального сайта действует специальная бонусная программа. Кроме того, они получают скидки и подарки по акциям и промокодам интернет-магазина.

Ассортимент сайта Benetton

Компания предлагает модную итальянскую одежду для взрослых и детей. Также на официальном сайте по выгодным ценам продается нижнее белье, обувь, парфюмерия и аксессуары. Доставку заказов от 1999 рублей оплачивает компания United Colors of Benetton. В остальных случаях клиент платит 350 рублей. При самовывозе из заведений сети доставка бесплатна при любом чеке.

Скидки по акциям и промокодам интернет-магазина

На официальном сайте Benetton действует бонусная программа Color Club. Чтобы получать подарки и выгодные специальные предложения от компании, достаточно пройти регистрацию. При каждой покупке в розничном магазине или на сайте на бонусную карту начисляется 5% кэшбэка. Эти деньги можно использовать для оплаты заказов (до 50%) на сайте. Владельцы карт «Аэрофлот Бонус» могут оплачивать до половины стоимости покупки бонусными баллами своей программы и накапливать их.

Старую женскую и детскую одежду брендов — партнеров компании Бенеттон можно сдать. Это позволит избавиться от лишних вещей и получить скидку на покупку новых модных товаров. После оценки состояния одежды интернет-магазин озвучит клиенту сумму. Если предложение устроит, компания переведет деньги на бонусный счет в аккаунте официального сайта.

United Colors of Benetton регулярно проводит распродажи, позволяющие экономить до 50% на покупке. С такими специальными предложениями можно ознакомиться на странице Sale. Сделать цены на одежду и обувь более выгодными можно также с помощью промокодов интернет-магазина. Компания регулярно выпускает бесплатные купоны, распространяя их через сайты партнеров. На этой странице собраны все промокоды Benetton, актуальные на сегодняшний день.

Активация промокодов Benetton на официальном сайте

Если в подаренном компанией купоне нет кода, значит, это ссылка на акцию. В ней может участвовать каждый, кто воспользуется бесплатным специальным предложением. В остальных случаях нужно активировать промокод. Порядок действий:

  1. Выбрать предложение из списка и скопировать код.

  2. Перейти на сайт компании United Colors of Benetton.

  3. Выбрать товары и поместить их в корзину.

  4. Перейти к оформлению заказа.

  5. Ввести промокод в одноименное поле и нажать «Применить».

  6. Получить скидку на одежду и продолжить оформление покупки. 

Код может сочетаться с другими специальными предложениями компании Benetton, если общая экономия не превышает 50%. У каждой акции ограниченный срок действия, указанный в ее описании. Иногда интернет-магазин продлевает бонус, но лучше не затягивать с активацией предложения