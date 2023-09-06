Промокоды Benetton (Юнайтед Колорс оф Бенеттон) на Август
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|Тип купона
|Описание
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|Промокод
|Promoland Benetton
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United Colors of Benetton — модная итальянская одежда
Сайт United Colors of Benetton — место, где можно купить итальянскую одежду и обувь от одноименного бренда. Также официальный интернет-магазин известной компании Benetton Group предлагает продукцию торговых знаков Sisley, Undercolors и Playlife. Эти бренды тоже являются собственностью корпорации.
История компании началась в 1965 году. Сегодня это огромная сеть, включающая тысячи розничных магазинов более чем в 120 странах. Для клиентов официального сайта действует специальная бонусная программа. Кроме того, они получают скидки и подарки по акциям и промокодам интернет-магазина.
Ассортимент сайта Benetton
Компания предлагает модную итальянскую одежду для взрослых и детей. Также на официальном сайте по выгодным ценам продается нижнее белье, обувь, парфюмерия и аксессуары. Доставку заказов от 1999 рублей оплачивает компания United Colors of Benetton. В остальных случаях клиент платит 350 рублей. При самовывозе из заведений сети доставка бесплатна при любом чеке.
Скидки по акциям и промокодам интернет-магазина
На официальном сайте Benetton действует бонусная программа Color Club. Чтобы получать подарки и выгодные специальные предложения от компании, достаточно пройти регистрацию. При каждой покупке в розничном магазине или на сайте на бонусную карту начисляется 5% кэшбэка. Эти деньги можно использовать для оплаты заказов (до 50%) на сайте. Владельцы карт «Аэрофлот Бонус» могут оплачивать до половины стоимости покупки бонусными баллами своей программы и накапливать их.
Старую женскую и детскую одежду брендов — партнеров компании Бенеттон можно сдать. Это позволит избавиться от лишних вещей и получить скидку на покупку новых модных товаров. После оценки состояния одежды интернет-магазин озвучит клиенту сумму. Если предложение устроит, компания переведет деньги на бонусный счет в аккаунте официального сайта.
United Colors of Benetton регулярно проводит распродажи, позволяющие экономить до 50% на покупке. С такими специальными предложениями можно ознакомиться на странице Sale. Сделать цены на одежду и обувь более выгодными можно также с помощью промокодов интернет-магазина. Компания регулярно выпускает бесплатные купоны, распространяя их через сайты партнеров. На этой странице собраны все промокоды Benetton, актуальные на сегодняшний день.
Активация промокодов Benetton на официальном сайте
Если в подаренном компанией купоне нет кода, значит, это ссылка на акцию. В ней может участвовать каждый, кто воспользуется бесплатным специальным предложением. В остальных случаях нужно активировать промокод. Порядок действий:
Выбрать предложение из списка и скопировать код.
Перейти на сайт компании United Colors of Benetton.
Выбрать товары и поместить их в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Ввести промокод в одноименное поле и нажать «Применить».
Получить скидку на одежду и продолжить оформление покупки.
Код может сочетаться с другими специальными предложениями компании Benetton, если общая экономия не превышает 50%. У каждой акции ограниченный срок действия, указанный в ее описании. Иногда интернет-магазин продлевает бонус, но лучше не затягивать с активацией предложения