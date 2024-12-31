Существует несколько способов получить дополнительные скидки в офлайн-бутике или интернет-магазине Даниэль. Самый простой — покупка товаров по сниженной цене. Найти их можно с помощью фильтров. Необходимо зайти в соответствующую категорию магазина, открыть и активировать блок «Скидка» слева. Таким способом можно снизить сумму заказа на 10–70%.

Другой вариант экономии — покупка на распродаже выборочного ассортимента. Во время нее уменьшают цену на часть товаров из каталога ритейлера. Величина скидки в рамках специального предложения нередко достигает 50%, а иногда она еще больше.

Второй способ экономии в Daniel — участие в программе лояльности компании. Для него необходимо получить дисконтную карту и совершать покупки. При общей сумме заказов от ₽50 000 покупатель получает постоянную скидку. Ее минимальный размер составляет 5%. При увеличении трат стоимость товаров для участников программы становится еще меньше. Например, при достижении общей суммы заказов от ₽1 000 000 скидка составит 20% от любой покупки.

Но наиболее выгодный вариант экономии — использование промокодов бутика. Их главное преимущество, по сравнению с другими специальными предложениями онлайн-магазина, отсутствие необходимости выполнения дополнительных условий. Код достаточно активировать, что-то другое делать не требуется. При этом величина скидки может превышать 50% от первоначальной суммы заказа.