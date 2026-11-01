Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Dataset", "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/detmir#dataset", "url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/detmir", "name": "Статистика купонов Детский Мир (Ноябрь 2026)", "alternateName": "Детский Мир Coupon Statistics (November 2026)", "description": "22 активных промокодов и купонов Детский Мир по данным на 12.11.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «60%».", "creator": { "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization" }, "creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/detmir, данные на 12.11.2026", "temporalCoverage": "2026-11-12", "measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды", "license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use", "isAccessibleForFree": true, "about": [ { "@type": "Thing", "name": "Промокоды" }, { "@type": "Thing", "name": "Детский Мир" }, { "@type": "Thing", "name": "Скидки" } ], "variableMeasured": [ { "@type": "PropertyValue", "name": "Активных промокодов и купонов Детский Мир", "value": "22", "description": "На странице Детский Мир представлено 22 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 12.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Промокодов проверено за 24 часа", "value": "5", "description": "5 из 22 купонов Детский Мир прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 12.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Максимальная скидка по промокоду", "value": "60%", "description": "Максимальная скидка по промокоду Детский Мир на Ноябрь 2026: 60%; проверено 12.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество промокодов", "value": "7", "description": "Из 22 купонов Детский Мир 7 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 12.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество применений топ-промокода", "value": "7", "description": "Промокод «60%» применили 7 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 12.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей", "value": "4.9 из 5 (21 оценок)", "description": "Средняя оценка магазина Детский Мир — 4.9 из 5 на основе 21 оценок пользователей по данным виджета на странице на 12.11.2026." } ] }