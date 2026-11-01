Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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"name": "Статистика купонов Детский Мир (Ноябрь 2026)",
"alternateName": "Детский Мир Coupon Statistics (November 2026)",
"description": "22 активных промокодов и купонов Детский Мир по данным на 12.11.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «60%».",
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"creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/detmir, данные на 12.11.2026",
"temporalCoverage": "2026-11-12",
"measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды",
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"name": "Активных промокодов и купонов Детский Мир",
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"description": "На странице Детский Мир представлено 22 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 12.11.2026."
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"description": "5 из 22 купонов Детский Мир прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 12.11.2026."
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"name": "Максимальная скидка по промокоду",
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"description": "Максимальная скидка по промокоду Детский Мир на Ноябрь 2026: 60%; проверено 12.11.2026."
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"name": "Количество промокодов",
"value": "7",
"description": "Из 22 купонов Детский Мир 7 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 12.11.2026."
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"name": "Количество применений топ-промокода",
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"description": "Промокод «60%» применили 7 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 12.11.2026."
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"name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей",
"value": "4.9 из 5 (21 оценок)",
"description": "Средняя оценка магазина Детский Мир — 4.9 из 5 на основе 21 оценок пользователей по данным виджета на странице на 12.11.2026."
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