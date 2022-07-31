Первый физический магазин Дочки-Сыночки открылся в 1996 году в Чите. За десятилетия существования торговая сеть расширилась до более 200 торговых залов, открытых во всех федеральных округах России. Как заявлено на сайте ритейлера, посещаемость каждого супермаркета сети ежемесячно превышает 40 тысяч человек.

Параллельно с офлайн-торговлей ритейлер ведет продажи через интернет-магазин, где представлено более 60 000 позиций, удобно рассортированных по категориям. Консультанты колл-центра интернет-магазина всегда готовы рассказать о характеристиках предлагаемого товара и помочь с оформлением заказа.

Благодаря прямому сотрудничеству с ведущими брендами детской продукции в сети Дочки-Сыночки можно купить оригинальные изделия от Leader Kids, Fun Time, Mobility One, Kdx, M. Panda, Bebetom, Glory и многих других марок. Отдел закупок торговой компании постоянно мониторит новинки рынка детских товаров и пополняет ассортимент актуальными позициями от надежных производителей.

В интернет-магазине можно купить изделия в разных ценовых категориях: от эконома до класса люкс. В целях формирования лояльности покупателей ритейлер систематически проводит акции, распродажи и генерирует выгодные промокоды на скидку.

Хиты продаж интернет-магазина

Среди часто покупаемых товаров интернет-магазина числятся коляски, кроватки, одежда, белье, автокресла и переноски для новорожденных. Также пользуются большим спросом стульчики для кормления, питание для детей, средства гигиены, посуда, игрушки и прочие товары для самых маленьких деток.

Еще в каталоге онлайн-магазина можно найти большое количество товаров для детей и подростков в следующих категориях: одежда и обувь, игрушки, мебель и предметы интерьера для обустройства детской комнаты, а также инвентарь для спорта и игр на свежем воздухе, пляжного отдыха, развития, обучения, творчества и хобби.

Программа лояльности ритейлера Дочки-Сыночки

Благодаря продуманной бонусной системе постоянные клиенты возвращают кэшбэк-баллы с каждого заказа и тратят их на оплату новых покупок. С одного заказа можно вернуть 5% за покупку одежды и обуви, 10% — за оплату товаров с отмеченным ценником и 2% — за остальные изделия.

Кроме вознаграждений за покупки, магазин начисляет бонусы в честь дня рождения малыша и за участие в некоторых акциях. Накопленные бонусные единицы можно обменять на скидку до 100% без ограничений по товарам.

Бонусные карточки оформляются в торговых залах Dochki Sinochki. Выпустить виртуальную карту можно через личный кабинет на сайте магазина или в мобильном приложении ритейлера, доступном для скачивания в App Store и Google Play. После регистрации в программе состояние бонусного счета легко отследить в личном кабинете клиента или уточнить у кассира физического магазина.

Способы оплаты

Для оплаты онлайн в момент оформления покупки следует выбрать соответствующий способ непосредственно в момент заполнения карточки заказа, после чего клиенту откроется окно для ввода реквизитов банковской карты. Также можно рассчитаться наличными и картой за заказ при получении товара. Возможность безналичной оплаты курьеру нужно предварительно согласовать при уточнении времени доставки. Аналогичные способы оплаты возможны при самовывозе из пунктов выдачи и физических магазинов Дочки-Сыночки.

Условия доставки

Курьерская доставка до адреса заказчика осуществляется транспортными компаниями СДЭК и РЭД. Доставку до пунктов самовывоза производят службы PickPoint, Почта России и X5 Post. Стоимость и сроки оказания услуг по перевозке отображаются на странице заказа при оформлении. В период проведения акций доставка товара при заказе от определенной суммы может быть бесплатной.

Возврат и обмен товаров

Изделия надлежащего качества, не подошедшие по любой причине, подлежат возврату в течение 14 дней с момента доставки. На некоторые позиции, например средства гигиены и питание, данное правило не распространяется. Товар с дефектом или не соответствующий описанию (пересортица) можно вернуть, предварительно отправив претензию, кликнув на кнопку сайта Dochki Sinochki «Обратная связь» и заполнив открывшееся поле. Обращения клиентов рассматриваются в течение 2–3 рабочих дней, после чего с покупателем связываются сотрудники магазина для согласования дальнейших шагов по возврату некачественного товара.