Промокоды Gerry Weber (Герри Вебер) на Август
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Подробнее об интернет-магазине Gerry Weber
В интернет-магазине Gerryweber можно купить стильную женскую одежду и аксессуары известного немецкого бренда. Компания, история которой начиналась в 1973 году с производства брюк для женщин, уже пять десятков лет считается признанным международным экспертом в области моды. Одежда марки, главные ценности которой — качество и забота о потребителях, продается в 2780 магазинах в 60 странах мира.
Каталог российского онлайн-магазина бренда регулярно пополняется новыми коллекциями вещей. Кроме того, здесь действуют выгодные предложения со скидками и бесплатная доставка при покупке товаров от 12 000 рублей. Посылку с модными обновками можно получить из рук курьера с примеркой или без, а также в пункте самовывоза или отделении «Почты России». Оплата принимается как картой, так и наличными.
Ассортимент товаров сайта Gerry Weber
Бутик Герри Вебера предлагает стильные вещей нескольких категорий:
футболки, топы, поло и лонгсливы;
трикотаж: от джемперов и кардиганов до свитшотов и толстовок;
блузы, рубашки и туники;
жакеты: от деловых моделей до джинсовых курток;
джинсы, шорты и брюки, включая широкие модели и чинос;
юбки: от трикотажных до не выходящих из моды плиссе;
платья любой длины: от повседневных до коктейльных;
верхнюю одежду, включая демисезонные куртки и пальто;
аксессуары: шапки, шарфы и платки.
На сайте интернет-магазина Gerryweber представлены коллекции одежды из экологичных материалов, льна, кашемира и шерсти. Также есть разделы с базовыми моделями, деловыми комплектами, праздничными коллекциями и модными вещами для отпуска. Кроме того, в помощь покупательницам есть вкладка с готовыми образами, собранными на основе трендов сезона.
Акции и промокоды Gerryweber
Чтобы сэкономить на покупках модной одежды на официальном сайте бренда, можно использовать несколько видов специальных предложений.
Дисконт на первую покупку. Подписавшись на рассылку магазина, вы не только будете первой узнавать о распродажах и новых поступлениях, но и получите скидку 10% на ваш заказ.
Раздел Sale. На этой странице сайта вы найдете вещи прошлого или заканчивающегося сезона, продающиеся за половину цены.
Бесплатные купоны. Чтобы по выгодным ценам купить товары, даже если они из ассортимента новой коллекции, пользуйтесь купонами, размещенными на нашем сайте. Среди них есть акции и промокоды, включая эксклюзивные предложения, которые публикуются только у нас.
Как применить промокод на сайте
Если бесплатный купон содержит акцию, достаточно нажать на него, чтобы перейти на страницу с акционной брендовой одеждой, уже продающейся с дисконтом. Если же это промокод, его нужно ввести на сайте магазина.
Как активировать код купона во время оформления заказа:
Скопируйте код из скидочного предложения и откройте сайт магазина Gerry Weber.
Войдите в карточку понравившегося товара и, выбрав размер, добавьте его в корзину.
Укажите промокод в специальном поле корзины, которое находится над общей суммой.
После активации кода оформите вашу покупку по уменьшенной стоимости.
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