Существует несколько способов получить скидки и приобрести товары магазина по выгодным ценам. Самый простой — оформление заказа в специальном разделе «Sale». Там собраны вещи со сниженной стоимостью. Этим способом можно уменьшить сумму заказа на 20–30%.

Второй метод получения дополнительной выгоды — это участие в акциях. Обычно они приурочены к смене сезона и предлагают скидки на отдельные категории товаров. Например, осенью и зимой сильно снижают цены на теплую одежду. Обычно информацию о текущих специальных предложениях ритейлера публикуют на баннерах, расположенных на главной странице его официального сайта.

Но наиболее выгодный способ снизить сумму заказа — это активация дисконтных кодов и купонов ритейлера при оформлении покупки. Такой вариант получения скидки не требует выполнения дополнительных условий, но при этом предоставляет дисконт до 50%.