Интернет-магазин Mario Berlucci предлагает женскую обувь, сумки и аксессуары от известного итальянского бренда. Ассортимент максимально разнообразный: от босоножек и туфель до ботинок и сапог из натуральной кожи. На многие товары установлены скидки по распродаже (раздел Sale). Участникам местной бонусной программы дарят за каждый заказ кэшбэк от 7% до 15% на оплату новых покупок. Чтобы получать от сайта промокоды и уведомления о новых акциях, достаточно подписаться на рассылку. Найти такие специальные предложения можно и на этой странице.