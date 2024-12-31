Промокоды Lacoste (Лакосте) на Август
Сегодня в магазине Lacoste доступно 14 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Lacoste
Как выдается чек при покупке онлайн?
Как подобрать размер, ведь в каталоге указаны только международные?
Нужно ли регистрироваться на сайте, чтобы что-нибудь купить?
Совпадает ли ассортимент интернет-магазина с представленным в бутиках?
Можно ли отменить заказ?
Лучшие промокоды Lacoste
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О бренде Lacoste
Видный французский теннисист начала ХХ века Рене Лакост в 1933 году ушел из большого спорта. Но прекращать карьеру он и не думал: спортсмен решил выпускать одежду под собственным брендом. Этому благоприятствовал тот факт, что он был изобретателем рубашки-поло. До Рене теннисисты выступали в традиционных сорочках с длинными рукавами. Лакост объединил усилия с текстильщиком Андре Жилье и основал фирму La Societe Chemise Lacoste. Логотипом компании был избран крокодил — в честь прозвища спортсмена, которым его окрестила американская пресса. Как появилась кличка, до конца не ясно: то ли из-за спора в аэропорту по поводу чемодана из крокодиловой кожи, то ли из-за особенностей передвижения Рене по корту. Фирма стала выпускать удобную одежду для гольфа и тенниса.
Сегодня под брендом Лакосте выходят не только рубашки поло, но и много других вещей: обувь, брюки, свитеры, головные уборы, шарфы. Выпускается собственная линейка парфюмерии, насчитывающая несколько десятков ароматов. Все это можно купить в наземных салонах компании или ее фирменном интернет-магазине. Сэкономить на покупках помогают купоны и промокоды, дающие право на скидку.
Самые популярные товары интернет-магазина Lacoste
Самый востребованный товар бренда — знаменитые рубашки-поло с логотипом в виде зеленого крокодила, готового к броску. Такое положение дел сохраняется с самого основания компании в 1933 году. Вторая по популярности категория каталога магазина — парфюмерия. Лакосте предлагает очень разнообразную линейку духов и туалетной воды для мужчин и женщин. В ней есть бюджетные и дорогие ароматы на любой вкус. Часто покупают верхнюю одежду и обувь: брюки, свитеры, кеды, кроссовки. Востребованы и аксессуары: ремни, кошельки, сумки, фирменные часы.
Программа лояльности Lacoste
В магазине действует программа лояльности, по условиям которой покупатель получает 1 балл за каждые потраченные 50 рублей. Когда клиент накопит определенное количество бонусов, ему присваивается специальный статус, всего их 5: Start, Bronze, Silver, Gold и VIP. Каждый дает право на скидку, размер которой составляет от 5 до 25% и зависит от уровня в программе лояльности. Пользователи, которые пока не накопили нужное количество баллов, могут покупать товары только по стандартной цене. Получить бонусы можно не только за покупки, но и за некоторые другие действия: репосты записей магазина в соцсетях, приглашение друга по промоссылке, заполнение анкеты на сайте магазина.
Как оплатить товар
Сегодня работает только два способа оплаты. Первый — банковской картой, разрешается использовать платежные системы Visa, MasterCard и МИР, банк не важен. Второй — наличными при получении товара в пункте выдачи или от курьера. Есть опция беспроцентной рассрочки, она действует при использовании карточек Совесть (Qiwi), Tinkoff, Свобода (Хоум Кредит). Если делать предоплату на сайте, цена уменьшается на 5%.
Как получить заказ
В интернет-магазине Лакосте есть 3 способа доставки:
курьером до двери;
через постаматы PickPoint;
в ближайший салон Lacoste.
Все способы доставки абсолютно бесплатны. Если вещи получают от курьера или в офлайн-магазине, их можно примерить. Разрешается отказаться от не подошедших в ходе примерки товаров. Продолжительность доставки зависит от места жительства покупателя и составляет от 3 до 7 рабочих дней. Быстрее всего заказы привозят жителям столицы (до 4 суток).
Как вернуть товар
Если брак или несоответствие размера обнаружились после принятия вещи, ее тоже можно вернуть в течение 7 дней. Для этого необходимо скачать и заполнить заявление на сайте компании, а потом отправить его вместе с покупкой на московский склад Lacoste. Это можно сделать, воспользовавшись услугами курьерской службы DPD. Если товар оплатили на кассе розничного магазина, то возвращать вещь разрешается только туда. Возврат возможен лишь при сохранении товарного вида, бирок, упаковки и при наличии чека. Деньги за возвращенный товар перечисляют только на расчетный счет покупателя в банке. Получить их на карту, с которой делалась оплата, нельзя. Поэтому в заявлении необходимо указать свои банковские реквизиты, для этого в документе есть специальная таблица.
Как активировать купон или промокод интернет-магазина Lacoste
Для активации промокода на скидку необходимо сделать следующее:
Найти действующий код на этой странице.
Скопировать его.
Перейти на сайт Лакосте.
Выбрать товар.
Нажать «Добавить в корзину».
В разделе оформления заказа ввести промокод в специальное поле.
Завершить покупку.
Теперь цена в разделе оплаты будет выставлена с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала примененного кода, который может отличаться.
Некоторые купоны не содержат промокоды, процедура их активации отличается. Чтобы воспользоваться ими, необходимо кликнуть по подходящему варианту на этой странице, дождаться переадресации на сайт магазина и оформить заказ. После этого скидка будет активирована автоматически, цена уменьшится на соответствующую сумму.