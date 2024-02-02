Промокоды Redfoxmsk (Редфокс) на Август
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Red Fox: одежда и снаряжение для альпинистов
Интернет-магазин RedFox предлагает экипировку для занятий альпинизмом, туризмом и зимними видами спорта. Компания начала деятельность в 1989 году с продажи пуховиков и рюкзаков собственного изготовления. Сегодня это известный международный бренд, представленный во многих странах. Его официальными партнерами являются такие популярные компании, как Gore-Tex и Polartec.
Сделать заказ на сайте RedFox можно в любое время. Доставку в регионы осуществляет компания ЕМС (Почта России). Цена услуги — 500 рублей, независимо от веса и стоимости посылки. Доставка по Москве является бесплатной. При оформлении заказа можно получить дополнительную скидку RedFox, воспользовавшись актуальным промокодом интернет-магазина.
Ассортимент магазина Red Fox
Компания Ред Фокс предлагает огромный выбор товаров для альпинизма и туризма от сотен зарубежных и российских брендов, включая собственную продукцию. Основные категории сайта:
одежда;
обувь;
снаряжение;
аксессуары;
туристическая еда.
Магазин постоянно предлагает одежду и экипировку по сниженным ценам. Все товары со скидкой RedFox собраны на странице Sale. Дисконт может достигать 50% от обычной цены. Также клиенты компании всегда могут сэкономить с помощью промокодов и акций.
Акции и промокоды интернет-магазина RedFox
Актуальные специальные предложения сайта РедФокс находятся в разделе «Акции». Компания дарит дополнительные скидки по праздникам, «умным» и «счастливым» дням, «черным пятницам», «киберпонедельникам». Регулярно проводятся розыгрыши призов и промокодов среди подписчиков каналов Red Fox в Telegram и ВКонтакте. Получать уведомления о новых акциях можно также через электронную рассылку.
После первой покупки клиенту предлагают оформить клубную карту. Она дает 3% скидки при заказах на официальном сайте и в фирменных магазинах Red Fox, «Планета Спорт» и Boardshop № 1. Карта является накопительной. По мере возрастания суммы, потраченной на покупки, дисконт на товары от брендов Ред Фокс и VC может достигать 20%.
Еще один способ сэкономить — использовать купон на скидку. Компания бесплатно распространяет такие предложения через свои каналы и площадки партнеров. Все актуальные промокоды сайта RedFox доступны на этой странице. С их помощью можно получать подарки и скидки в виде фиксированной суммы или процента от чека. Воспользоваться любым промокодом можно бесплатно и без дополнительных условий.
Как активировать промокод Redfox
Не каждый купон на скидку содержит код. Если внутри предложения пусто, достаточно перейти на страницу акции по ссылке и оформить заказ на выгодных условиях. А промокоды нужно активировать. Последовательность действий:
Выбрать промокод RedFox и скопировать его.
Перейти по ссылке в магазин Red Fox.
Выбрать товары и поместить их в корзину.
Приступить к оформлению покупки.
Ввести код в поле «Купон на скидку» и активировать его.
Получить скидку RedFox и продолжить оформление заказа.
Все промокоды имеют срок годности и условия применения. Если активация купона не удалась, стоит еще раз проверить правила акции. Если видимых причин отказа не обнаружено, можно обратиться в техподдержку или просто взять другой промокод RedFox с этой страницы.