Промокоды Shopping Live (Шопинг Лайф) на Август
Сегодня в магазине Shopping Live доступно 12 купонов.
- Все
- Скидка
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Shopping Live
Где взять промокод для Shopping Live?
Как воспользоваться промокодом на скидку?
Какие предложения актуальны у Shopping Live | Август?
Зачем использовать промокоды в магазине Shopping Live?
Как часто появляются новые промокоды?
Лучшие промокоды Shopping Live
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Распродажа до 80%
|не требуется
|Скидка
|До -74% на стильную обувь и одежду
|не требуется
|Скидка
|Последние размеры со скидкой до 80%
|не требуется
|Скидка
|Бестселлеры со скидкой до 53%
|не требуется
|Скидка
|Детская одежда со скидками до 80%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 45% на товары для спорта
|не требуется
|Скидка
|Немецкое качество, европейский стиль в сабо, туфлях и босоножках
|не требуется
|Скидка
|Жаркие скидки от -40%
|не требуется
|Скидка
|Летняя обувь со скидкой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Летний дресс-код от стилистов со скидкой до 20%
|не требуется
Информация об интернет-магазине Shopping Live
Интернет-магазин Shopping Live — портал для покупки товаров от верхней одежды до обуви для детей. Работает с 2011 в формате сайта и телемагазина, где клиенты могут выбрать для заказа один из наиболее удобных способов: самостоятельный выбор продукции на сайте или звонок по номеру телефона.
Для клиентов регулярно проводятся акции со скидками на разные категории товаров. В акциях участвуют порядка 2000–3000 единиц. Чтобы получить выгоду, нужно нажать на купон и/или активировать один из промокодов для ShoppingLive в корзине.
Ассортимент интернет-магазина
Наиболее популярная категория товаров на ShoppingLive — верхняя одежда. Это пальто, дубленки, шубы, жилеты и куртки, которые можно приобрести в любое время года. Больше всего скидок на них действует в конце каждого сезона. Например, в конце весны можно купить куртку с выгодой 30%.
Часто клиенты посещают раздел «Красота», где продается косметика, парфюмерия, средства по уходу за волосами, лицом, телом, ногами и руками. В отличие от предыдущей категории дисконт действует круглый год. Если перейти в каждый из подразделов, встречаются позиции со средним размером выгоды 15–20%.
Также есть много интересных вещей для кухни: все от посуды и текстиля до техники по выгодным ценам. Отсортировать товары можно по брендам и рекомендациям от сайта ShoppingLive, которые собраны в разделе «Бестселлеры сезона». В нем не только самые популярные позиции среди клиентов, но и те, на которые действует дисконт — 13–42%
Скидки и акции в интернет-магазине
Самая популярная акция на ShoppingLive — на первый заказ при покупке от энной суммы. Например, если собрать корзину на 2999 рублей, скидка составит 1000 рублей. Она требует активации промокода, который можно найти на этой странице сайта.
На отдельные категории товаров также действуют выгодные предложения, где необязательно использовать промокоды. Например, товары с дисконтом находятся в категории «Женская одежда». Чтобы найти их быстрее, можно отсортировать модели по цене или фильтру «Только со скидкой».
Еще одна из наиболее часто встречающихся акций — «Все по одной цене». Продукты по одной стоимости собраны в отдельном разделе, и при переходе к нему клиенты могут ознакомиться с полным списком подходящих под предложение позиций.
Активация промокода в корзине
Перед тем как активировать промокод ShoppingLive, его нужно скопировать. Достаточно нажать на один из купонов на этой странице, код скопируется автоматически, и клиент будет перенаправлен на сайт магазина.
Для активации символов нужно выполнить действия:
Перейти в один из разделов.
Кликнуть на кнопку «Купить» под одним из товаров.
При необходимости выбрать размер и цвет.
Нажать на «В корзину».
Найти поле «Промокод на скидку».
Вставить в отведенную строку скопированный промокод ShoppingLive.
Кликнуть на кнопку «Применить».
Страница на ShoppingLive обновится, и в корзине отобразится новая цена товара со скидкой. Останется указать контактные данные, способ получения и оплатить заказ.