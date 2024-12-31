Наиболее популярная категория товаров на ShoppingLive — верхняя одежда. Это пальто, дубленки, шубы, жилеты и куртки, которые можно приобрести в любое время года. Больше всего скидок на них действует в конце каждого сезона. Например, в конце весны можно купить куртку с выгодой 30%.

Часто клиенты посещают раздел «Красота», где продается косметика, парфюмерия, средства по уходу за волосами, лицом, телом, ногами и руками. В отличие от предыдущей категории дисконт действует круглый год. Если перейти в каждый из подразделов, встречаются позиции со средним размером выгоды 15–20%.

Также есть много интересных вещей для кухни: все от посуды и текстиля до техники по выгодным ценам. Отсортировать товары можно по брендам и рекомендациям от сайта ShoppingLive, которые собраны в разделе «Бестселлеры сезона». В нем не только самые популярные позиции среди клиентов, но и те, на которые действует дисконт — 13–42%