Soho — это магазин, в каталоге которого собрана качественная обувь для мужчин, женщин и детей от популярных мировых брендов. Среди них такие известные марки, как Richter, Scholl, Head, Picard и многие другие. Продавец предлагает удобную и быструю доставку по России, продолжительность которой составляет всего 1–2 дня. На заказы от 5000 ₽ начисляется кэшбэк, а также сэкономить на покупках можно с помощью купонов и промокодов компании. Информация об акциях, распродажах, бонусных кодах и других скидочных предложениях Сохо собрана на этой странице.